Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:21, 23 августа 2024Мир

Байден объявил о новом пакете помощи Украине

Байден объявил о передаче Киеву ракет для систем ПВО и оборудования против БПЛА

Фото: Annabelle Gordon / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским объявил о передаче Украине нового пакета военной помощи. Об этом сообщает официальный сайт Белого дома.

Байден сообщил, что США намерены передать Киеву ракеты систем противовоздушной обороны (ПВО) для обеспечения защиты критической инфраструктуры Украины. Также Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат боеприпасы и мобильные ракетные установки.

«Президент США сообщил, что Киеву будут переданы ракеты ПВО, противодроновое оборудование и противотанковые ракеты, а также боеприпасы для защиты солдат на передовой», — указано в сообщении.

Ранее член комитета Сената США по международным отношениям Джим Риш обвинил Байдена в том, что он боится раскрыть стратегию США в отношении Украине. Он подчеркнул, что комитет по международным отношениям с первых дней конфликта на Украине «просил разработать стратегию того, как США и наши союзники могут помочь Украине выиграть».

Что думаешь? Оцени!
      Артём Верейкин
      Обсудить
      Последние новости

      Подсчитано число жертв при захвате террористами ИК-19 в Волгоградской области

      В ООН отреагировали на публикации замеченной в Курской области американской ЧВК

      Командир «Ахмата» высказался о перспективах полного разгрома ВСУ в Курской области

      ВСУ начали набирать наемников на Reddit

      Кеннеди-младший объяснил свою поддержку Трампа

      Власти Курской области рассказали о попытках ВСУ осложнить эвакуацию жителей

      В Британии заявили о смертельном для Зеленского исходе операции ВСУ в Курске

      Кеннеди-младший объявил о приостановке предвыборной кампании

      Байден объявил о новом пакете помощи Украине

      Байден поговорил с Зеленским

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше