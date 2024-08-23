Байден объявил о новом пакете помощи Украине

Байден объявил о передаче Киеву ракет для систем ПВО и оборудования против БПЛА

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским объявил о передаче Украине нового пакета военной помощи. Об этом сообщает официальный сайт Белого дома.

Байден сообщил, что США намерены передать Киеву ракеты систем противовоздушной обороны (ПВО) для обеспечения защиты критической инфраструктуры Украины. Также Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат боеприпасы и мобильные ракетные установки.

«Президент США сообщил, что Киеву будут переданы ракеты ПВО, противодроновое оборудование и противотанковые ракеты, а также боеприпасы для защиты солдат на передовой», — указано в сообщении.

Ранее член комитета Сената США по международным отношениям Джим Риш обвинил Байдена в том, что он боится раскрыть стратегию США в отношении Украине. Он подчеркнул, что комитет по международным отношениям с первых дней конфликта на Украине «просил разработать стратегию того, как США и наши союзники могут помочь Украине выиграть».