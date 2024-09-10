Зеленский попросил НАТО нарастить поставки Украине систем ПВО

Зеленский попросил НАТО поставить Украине больше ПВО и дальнобойных ракет

Президент Украины Владимир Зеленский попросил страны НАТО нарастить поставки средств противовоздушной обороны (ПВО) и дальнобойных ракет. Об этом сообщает РИА Новости.

«В мире достаточно систем ПВО, и я прошу вас быть более активными с нами в этой области», — сказал Зеленский.

Украинский лидер не назвал точное количество зенитных ракетных комплексов, которые Украина уже получила, но сообщил, что «число тех, которые еще не поставлены, значительное».

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак потребовал от Запада разрешить наносить удары поставленным Киеву оружием по российским объектам. Он добавил, что Украине нужны поставки более дальнобойных ракет и усиление ее систем ПВО.

