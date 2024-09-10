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17:23, 10 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский попросил НАТО нарастить поставки Украине систем ПВО

Зеленский попросил НАТО поставить Украине больше ПВО и дальнобойных ракет
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский попросил страны НАТО нарастить поставки средств противовоздушной обороны (ПВО) и дальнобойных ракет. Об этом сообщает РИА Новости.

«В мире достаточно систем ПВО, и я прошу вас быть более активными с нами в этой области», — сказал Зеленский.

Украинский лидер не назвал точное количество зенитных ракетных комплексов, которые Украина уже получила, но сообщил, что «число тех, которые еще не поставлены, значительное».

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак потребовал от Запада разрешить наносить удары поставленным Киеву оружием по российским объектам. Он добавил, что Украине нужны поставки более дальнобойных ракет и усиление ее систем ПВО.

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      Илья Таксюр
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