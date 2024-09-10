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16:04, 10 сентября 2024Бывший СССР

На Украине потребовали от Запада разрешить удары по России

Ермак потребовал от Запада разрешить Украине бить поставленным оружием по РФ

Фото: Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard / Reuters

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак потребовал от Запада разрешить наносить удары поставленным Киеву оружием по объектам в России. Об этом он написал в Telegram.

«Требуется разрешение на применение западного оружия по военным целям на территории РФ», — сказано в публикации.

Кроме того, он подчеркнул, что Украине нужны поставки более дальнобойных ракет и усиление ее системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент страны Джо Байден обсудит с премьер-министром Великобритании Киром Стармером разрешение украинской армии наносить удары дальнобойным оружием вглубь российской территории. По его словам, Вашингтон планирует выслушать представителей Украины, чтобы выработать собственную оценку необходимого Киеву.

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      Кристина Есикова
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