На Украине потребовали от Запада разрешить удары по России

Ермак потребовал от Запада разрешить Украине бить поставленным оружием по РФ

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак потребовал от Запада разрешить наносить удары поставленным Киеву оружием по объектам в России. Об этом он написал в Telegram.

«Требуется разрешение на применение западного оружия по военным целям на территории РФ», — сказано в публикации.

Кроме того, он подчеркнул, что Украине нужны поставки более дальнобойных ракет и усиление ее системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент страны Джо Байден обсудит с премьер-министром Великобритании Киром Стармером разрешение украинской армии наносить удары дальнобойным оружием вглубь российской территории. По его словам, Вашингтон планирует выслушать представителей Украины, чтобы выработать собственную оценку необходимого Киеву.