На Украине потребовали от Запада разрешить удары по России

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак потребовал от Запада разрешить наносить удары поставленным Киеву оружием по объектам в России. Об этом он написал в Telegram.
«Требуется разрешение на применение западного оружия по военным целям на территории РФ», — сказано в публикации.
Кроме того, он подчеркнул, что Украине нужны поставки более дальнобойных ракет и усиление ее системы противовоздушной обороны (ПВО).
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент страны Джо Байден обсудит с премьер-министром Великобритании Киром Стармером разрешение украинской армии наносить удары дальнобойным оружием вглубь российской территории. По его словам, Вашингтон планирует выслушать представителей Украины, чтобы выработать собственную оценку необходимого Киеву.