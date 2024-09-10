Байден обсудит с премьером Великобритании разрешение ВСУ бить вглубь России

Блинкен: Байден обсудит с премьером Британии Стармером удары ВСУ вглубь России

Президент США Джо Байден обсудит с премьер-министром Великобритании Киром Стармером разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары дальнобойным оружием вглубь России. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Reuetrs.

«Я ожидаю, что вопрос ударов по российской территории дальнобойным оружием станет частью разговора президента Байдена и премьера Стармера в пятницу», — отметил госсекретарь.

Блинкен добавил, что США намерены выслушать представителей Украины, чтобы «выработать собственную оценку того, сейчас необходимо Киеву и какую поддержку Вашингтон может предоставить».

7 сентября президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление, что Киев не может ударить по Кремлю. Он отметил, что дальнобойное оружие, которое есть у украинских партнеров, может достигать цели на расстоянии около 200 километров.