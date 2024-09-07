«Кто-то боится». Зеленский выразил сожаление, что Киев не может ударить по Кремлю

Зеленский выразил сожаление, что Киев не может ударить по Кремлю

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление, что Киев не может ударить по Кремлю.

Как отметил глава государства, дальнобойное оружие, которое есть у партнеров Украины, может достигать цели на расстоянии около 200 километров. По словам Зеленского, это меньше, чем дистанции, о которых говорил глава МИД Италии Антонио Таяни.

Когда мы говорим о том, что Италия или кто-то еще боится, что мы будем бить по Кремлю, мне жаль, что мы не можем этого сделать Владимир Зеленский президент Украины

В конце августа итальянский вице-премьер и глава МИД страны Антонио Таяни заявил, что его страна выступает против разрешения Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары с помощью западного оружия вглубь территории России. Он подчеркнул, что Италия не находится в конфликте с Россией, и поэтому переданное оружие Украина может использовать только на своей территории.

Власти Италии неоднократно выступали против подобных инициатив. Таяни еще в мае текущего года подчеркивал, что его страна против использования итальянской техники за пределами Украины. Кроме того, он пообещал, что Италия не пошлет ни одного солдата на территорию Украины.

Зеленский объяснил необходимость дальнобойного оружия Украине

Украине нужно западное дальнобойное оружие, чтобы наносить удары по российским военным аэродромам, пояснил Зеленский. По его словам, ВСУ необходимо атаковать аэродромы, находящиеся в 100-150 километрах от границы, с которых взлетают бомбардировщики.

Мы хотим использовать дальнобойное вооружение против них [военных аэродромов]. Нет никаких других идей. Мы не целимся по гражданским Владимир Зеленский президент Украины

Ранее украинский лидер заявил, что одного лишь разрешения на удары дальнобойным оружием вглубь территории РФ недостаточно. Чтобы удовлетворить запросы Украины на военную поддержку, необходимо предоставить ВСУ и сами ракеты.

В НАТО начали обсуждать применение Киевом дальнобойных ракет для атак на Россию

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 5 сентября сказал, что для ВСУ важно применять дальнобойные ракеты для ударов по военным объектам России, поэтому страны Североатлантического альянса обсуждают такую возможность.

Внутри альянса идет дискуссия на тему ударов ВСУ дальнобойными ракетами. Для Украины важно иметь возможность достигать военных объектов на территории России Йенс Столтенберг генсек НАТО

Он добавил, что его «обрадовало» решение многих стран блока «разрешить подобные удары, а те, кто еще не снял ограничения на применение западного оружия, смягчили их».

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал страны Запада отменить ограничения на использование Украиной переданного оружия и разрешить ВСУ наносить с помощью него удары по российской территории.

3 сентября в посольстве Германии сообщили, что поставляемое Украине немецкое оружие переходит в полную собственность Киева в момент передачи, ограничений на его применение по целям на территории России нет.