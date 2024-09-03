В Германии уточнили позицию по ударам Украины вглубь России

«Известия»: Берлин не ограничивает Киев по ударам вглубь России

Поставляемое Украине немецкое оружие переходит в полную собственность Киева в момент передачи, ограничений на его применение по целям на территории России нет. Так в беседе с «Известиями» уточнили в посольстве Германии позицию Берлина по использованию западного оружия для ударов вглубь территории России.

Как считают в ФРГ, это аргументировано «неотъемлемым правом Украины на самооборону в соответствии с международными законами».

«Применение военной силы при осуществлении права на самооборону не ограничивается территорией страны, подвергшейся нападению», — добавили в немецком диппредставительстве.

В конце мая канцлер Германии Олаф Шольц позволил Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать немецкое оружие для ударов по России. Пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт уточнил, что Киев «может использовать поставляемое оружие в соответствии со своими международно-правовыми обязательствами».