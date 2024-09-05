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17:40, 5 сентября 2024Мир

В НАТО начали обсуждать применение ВСУ дальнобойных ракет для атак на Россию

Столтенберг: для ВСУ важно применять дальнобойные ракеты для ударов по России
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Chris Kleponis / Pool / CNP / Globallookpress.com

Для Вооруженных сил Украины (ВСУ) важно применять дальнобойные ракеты для ударов по военным объектам России, поэтому страны Североатлантического альянса обсуждают такую возможность. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Reuters.

«Внутри альянса идет дискуссия на тему ударов ВСУ дальнобойными ракетами. Для Украины важно иметь возможность достигать военных объектов на территории России», — отметил генсек.

Столтенберг добавил, что его «обрадовало» решение многих стран НАТО «разрешить подобные удары, а те, кто еще не снял ограничения на применение западного оружия, смягчили их».

3 сентября в посольстве Германии сообщили, что поставляемое Украине немецкое оружие переходит в полную собственность Киева в момент передачи, ограничений на его применение по целям на территории России нет. При этом итальянский вице-премьер и глава МИД страны Антонио Таяни заявил, что Италия выступает против таких ударов.

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      Дарья Устьянцева
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