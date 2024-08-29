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17:16, 29 августа 2024Мир

Италия запретила Украине наносить удары вглубь России своим оружием

Таяни: Италия против разрешения ВСУ наносить удары западным оружием вглубь РФ

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Италия выступает против разрешения Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары с помощью западного оружия вглубь территории России. Об этом заявил итальянский вице-премьер и глава МИД страны Антонио Таяни, передает Corirere Della Sera.

«Италия не меняла позицию по оружию для Украины: мы запрещаем Киеву использовать переданное итальянской стороной оружие для ударов по российской территории», — отметил он.

Итальянский министр подчеркнул, что Италия не находится в конфликте с Россией, и поэтому переданное оружие Украина может использовать только на своей территории.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал страны Запада отменить ограничения на использование Украиной переданного оружия и разрешить ВСУ наносить с помощью него удары по российской территории.

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      Лина Пивоварова
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