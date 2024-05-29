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15:22, 29 мая 2024Мир

Италия ответила на призывы разрешить ВСУ наносить удары по России

Глава МИД Италии Таяни выступил против разрешения Украине бить по России

Фото: Marco Provvisionato / Globallookpress.com

Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни выступил против разрешения Украине бить по территории России с помощью оружия, поставляемого западными странами. Его слова приводит La Nación.

«Италия не предусматривает использования итальянской военной техники за пределами Украины», — заявил министр иностранных дел европейской страны.

Аналогичную позицию заняла Германия. Представитель Белого дома Джон Кирби также подчеркнул, что США не поддерживают эту идею.

Польша, Нидерланды, Дания, Великобритания и страны Балтии, в свою очередь, придерживаются другого мнения. Они выступили за то, чтобы разрешить Киеву наносить удары по российской территории.

27 мая разрешить Украине бить западным оружием по территории России призвал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он попросил союзников подумать о снятии ограничений на использование переданного Киеву дальнобойного оружия.

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      Лина Пивоварова
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