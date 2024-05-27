Генсек НАТО признал невозможность разрешить ВСУ бить западным оружием по России

НАТО: разрешить ВСУ бить западным оружием по РФ можно на национальном уровне

НАТО выступает за предоставление Вооруженным силам Украины (ВСУ) права бить западным дальнобойным оружием по российской территории, однако соответствующее решение можно принять только на национальном уровне. Об этом сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Его цитирует ТАСС.

«Я считаю, что эти ограничения должны быть отменены. Но эти ограничения принимаются на национальном уровне. И это решение останется на национальном уровне», — сказал глава блока.

Столтенберг добавил, что Киев должен сам решать, как использовать переданное союзниками вооружение, поскольку оно «перестает быть оружием НАТО и становится оружием Украины».

Ранее генсек НАТО заявил, что пришло время отменить ограничения атак по военным целям на российской территории в связи с ситуацией под Харьковом.