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10:58, 27 мая 2024Мир

Генсек НАТО повторил призыв разрешить ВСУ наносить удары по территории России

Столтенберг: надо отменить ограничения на удары по РФ из-за ситуации с Харьковом
СюжетРоссия и НАТО:
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Soeren Stache / Globallookpress.com

Пришло время отменить ограничения с атак по военным целям на российской территории в связи с ситуацией под Харьковом. Свой призыв разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары по территории России с помощью западного оружия повторил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает ТАСС.

«Если украинцы не могут атаковать военные цели на российской территории, это делает очень сложной для них оборону, поскольку у них есть ограничения на применение оружия. Это самооборона», — подчеркнул он.

По словам генсека, 99 процентов оружия Киеву поставляют страны Североатлантического альянса. Он заверил, что оно «помогло нанести серьезные потери Российской армии».

Ранее Столтенберг анонсировал создание НАТО постоянной структуры для организации поставок оружия Украине. Он отметил, что альянс должен укрепить свою роль в подготовке военных, координации многолетней поддержки и финансирования Киева.

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      Виктория Кондратьева
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