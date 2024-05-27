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10:36, 27 мая 2024Мир

НАТО создаст постоянную структуру для организации поставок оружия Украине

Столтенберг: НАТО создаст постоянную структуру по поставкам оружия Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Североатлантический альянс создаст на саммите в Вашингтоне постоянную структуру для организации поставок оружия Украине и их финансирования. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает ТАСС.

По его словам, задержка военных поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ) привела к серьезным последствиям. «На саммите я рассчитываю на более крепкую роль альянса в подготовке военных, координации многолетней поддержки и финансирования Украины», — уточнил генсек.

Столтенберг подчеркнул, что для исправления ситуации необходимо создать сильную институционализированную структуру. «Временные, краткосрочные добровольные объявления о выделении помощи хороши, но в долгосрочной перспективе нам нужна более предсказуемая и масштабная поддержка Украины», — объяснил он.

Генсек уточнил, что бюджет организации пока не согласован, однако существует необходимость создать постоянный военный фонд НАТО для Украины на сумму 100 миллиардов долларов в год.

Ранее Столтенберг обвинил Евросоюз в невыполнении своих обещаний по поставкам ВСУ. Он отметил, что объединение даже близко не приблизилось к отправке Киеву миллиона снарядов.

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      Виктория Кондратьева
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