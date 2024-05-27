Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:28, 27 мая 2024Мир

Генсек НАТО обвинил ЕС в невыполнении обещания по поставке снарядов Украине

Столтенберг: ЕС даже близко не выполнил свое обещание по поставке снарядов Киеву
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг . Фото: Ukraine Presidency / Globallookpress.com

Европейский союз (ЕС) даже близко не выполнил свое обещание по поставке Вооруженным силам Украины (ВСУ) миллиона снарядов. В этом ЕС обвинил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает ТАСС.

По его словам, страны Североатлантического альянса поставили Киеву 99 процентов всего оружия, однако этого оказалось недостаточно, учитывая серьезные задержки.

«США шесть месяцев обсуждали пакет помощи Украине, Евросоюз пообещал 1 миллион снарядов, но не смог даже приблизиться к этому количеству», — возмутился генсек.

Столтенберг призвал нарастить поставки вооружений и подчеркнул, что многочисленные локальные поражения ВСУ являются недостатком военного снабжения.

Ранее итальянское правительство раскритиковало призыв Столтенберга разрешить Киеву использовать переданное Западом оружие для атак по территории России. Вице-премьер и министр иностранных дел Антонио Таяни отметил, что генсек не может говорить за весь альянс.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ впервые атаковали российский город-курорт. Под удар попали гражданские объекты

      Росгвардия задержала семерых подозреваемых пособников ВСУ

      Развеяны несколько популярных мифов о пластических операциях

      Россиянам назвали приводящую к болезням распространенную летнюю ошибку

      Генсек НАТО обвинил ЕС в невыполнении обещания по поставке снарядов Украине

      Похудевшая Рита Дакота показала фигуру в купальнике

      Российские верфи сравнили с экскурсией в исторический музей

      Глава ВТБ вспомнил о предложении купить «Зенит»

      В России обманутая мошенниками пенсионерка помогла развести женщину на квартиру

      В Дагестане машина с ехавшими с последнего звонка школьниками рухнула в обрыв

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше