Генсек НАТО обвинил ЕС в невыполнении обещания по поставке снарядов Украине

Столтенберг: ЕС даже близко не выполнил свое обещание по поставке снарядов Киеву

Европейский союз (ЕС) даже близко не выполнил свое обещание по поставке Вооруженным силам Украины (ВСУ) миллиона снарядов. В этом ЕС обвинил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает ТАСС.

По его словам, страны Североатлантического альянса поставили Киеву 99 процентов всего оружия, однако этого оказалось недостаточно, учитывая серьезные задержки.

«США шесть месяцев обсуждали пакет помощи Украине, Евросоюз пообещал 1 миллион снарядов, но не смог даже приблизиться к этому количеству», — возмутился генсек.

Столтенберг призвал нарастить поставки вооружений и подчеркнул, что многочисленные локальные поражения ВСУ являются недостатком военного снабжения.

Ранее итальянское правительство раскритиковало призыв Столтенберга разрешить Киеву использовать переданное Западом оружие для атак по территории России. Вице-премьер и министр иностранных дел Антонио Таяни отметил, что генсек не может говорить за весь альянс.