Италия оценила призыв генсека НАТО разрешить Киеву удары по РФ

Euractiv: Италия выступила против призыва генсека НАТО разрешить ВСУ удары по РФ

Итальянское правительство выступило против призыва генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга к союзникам разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать поставляемое Западом оружия для нанесения ударов по целям на территории России. Об этом сообщает Euractiv.

Вице-премьер и министр иностранных дел Антонио Таяни осудил генсека Североатлантического альянса за объявление решения, которые государства-члены еще не приняли коллективно. «Мы являемся неотъемлемой частью НАТО, но каждое решение должно приниматься коллективно», — уточнил он.

Министр обороны Гвидо Крозетто поддержал это мнение Таяни, заявив, что «неправильно усиливать напряженность» в и без того «драматичной» ситуации. По словам главы оборонного ведомства, необходимо оставить открытой возможность заключения немедленного перемирия и начала мирных переговоров в ближайшие месяцы.

Ранее вице-премьер Италии и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини призвал Столтенберга уйти в отставку. Он настоял на том, что генсек не может говорить об использовании оружия, направленного Украине для обороны, для сражений за пределами своей страны от лица итальянского народа.