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21:45, 26 мая 2024Мир

Вице-премьер Италии призвал генсека НАТО подать в отставку

Вице-премьер Италии Сальвини призвал генсека НАТО Столтенберга уйти в отставку
СюжетРакетные удары по Украине:
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Remo Casilli / Reuters

Вице-премьер Италии, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини призвал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга уйти в отставку. Об этом сообщает ANSA.

Так политик отреагировал на предложение Столтенберга разрешить Украине обстреливать западным оружием территории России. Он считает, что генсек Североатлантического альянса должен либо извиниться, либо покинуть свой пост. «Потому что он не может говорить о [конфликте], об использовании бомб, ракет и оружия, направленного нами Украине для обороны, для того, чтобы сражаться, убивать за пределами своей территории, от моего имени, от лица «Лиги» и итальянского народа», — заявил он.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, в свою очередь, в эфире телеканала RAI-3 призвала Столтенберга быть осмотрительным и осторожным в своих заявлениях. «Я согласна, что НАТО должна занимать жесткую позицию и не поддаваться. Но заявлений, вызывающих споры, много», — сказала она.

25 мая Столтенберг призвал разрешить Украине наносить удары по военным объектам на территории России. По мнению генсека, так как Киев не может наносить удары по «законным военным целям» в РФ, то стране сложно защитить себя.

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      Марина Совина
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