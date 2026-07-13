Названа дата назначения нового премьера и министров Украины

Депутат Рады Железняк: Назначение нового премьера Украины и министров пройдет 16 июля

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил в своем Telegram-канале, что назначение нового премьера Украины и министров запланировано на четверг, 16 июля.

Железняк сообщил, что во вторник, 14 июля, в 14:00 по московскому времени планируется увольнение Юлии Свириденко, а в четверг — назначение Сергея Корецкого новым премьер-министром, а также утверждение состава правительства, включая глав МИД и Минобороны.

По его словам, в течение почти трех дней обязанности премьер-министра будет исполнять первый вице-премьер и министр энергетики Денис Шмыгаль, а среда, 15 июля, отведена для консультаций по кадровым назначениям.

Ранее стало известно, что решение о смене премьер-министра Украины связано с подготовкой к будущей зиме, которая, по прогнозам, будет тяжелее предыдущей из-за ожидаемых ударов России по энергообъектам.