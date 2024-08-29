Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:56, 29 августа 2024Мир

Боррель призвал снять ограничение на использования Украиной западного оружия

Боррель призвал отменить ограничения на использование Украиной западного оружия
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал отменить ограничения на использование Украиной западного оружия и выделить Киеву системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает ТАСС.

«Системы ПВО нужны Украине сегодня больше, чем когда-либо, и это будет первый пункт нашей повестки дня», — сказал дипломат, подчеркнув, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимо использовать западное оружие «в полную силу», поэтому нужно снять все ограничения.

Он отметил, что передать Украине новые системы ПВО без задержек будет непросто, но Брюссель будет оказывать давление на страны Евросоюза, чтобы они выполнили свои обещания о поставках.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не планируют снимать ограничения на удары ВСУ вглубь России американским оружием. Он подчеркнул, что Украина может использовать военную помощь США для самообороны от трансграничных атак и для ответного огня.

Что думаешь? Оцени!

      Трасса | Официальный трейлер

      Okko

      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      ЕС отправил средства из доходов от российских активов Украине

      Топ-менеджер Сбера вошла в наблюдательный совет Национальной экологической премии

      На дне океана обнаружили загадочный золотистый шар

      Экс-командующий ВДВ России высказался о последствиях атаки на Курскую область

      Валя Карнавал поделилась снимками в ультракороткой юбке

      В Днепропетровске подожгли машину бойца ВСУ

      В российском регионе мигранта завалило землей в яме для колодца

      Воюющего в ВСУ россиянина осудили заочно на 18 лет за госизмену

      При тушении пожара в доме в российской деревне обнаружили нарколабораторию

      Венгрия выступила против ударов дальнобойным оружием по территории России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше