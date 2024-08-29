Боррель призвал снять ограничение на использования Украиной западного оружия

Боррель призвал отменить ограничения на использование Украиной западного оружия

Глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал отменить ограничения на использование Украиной западного оружия и выделить Киеву системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает ТАСС.

«Системы ПВО нужны Украине сегодня больше, чем когда-либо, и это будет первый пункт нашей повестки дня», — сказал дипломат, подчеркнув, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимо использовать западное оружие «в полную силу», поэтому нужно снять все ограничения.

Он отметил, что передать Украине новые системы ПВО без задержек будет непросто, но Брюссель будет оказывать давление на страны Евросоюза, чтобы они выполнили свои обещания о поставках.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не планируют снимать ограничения на удары ВСУ вглубь России американским оружием. Он подчеркнул, что Украина может использовать военную помощь США для самообороны от трансграничных атак и для ответного огня.