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21:59, 27 августа 2024Мир

Пентагон сделал заявление об ударах вглубь России

Пентагон: США не планируют снимать ограничения на удары ВСУ вглубь России

США не планируют снимать ограничения на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России американским оружием. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер во время брифинга.

«Наша политика не меняется. Украина может использовать военную помощь США для самообороны от трансграничных атак и для ответного огня», — подчеркнул Райдер.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сравнил переговоры об ударах ВСУ западным оружием вглубь российской территории с игрой в пинг-понг. По его словам, западные политики избегают разговора на эту тему.

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      Евгений Силаев
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