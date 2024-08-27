Зеленский рассказал об игре в пинг-понг с западными партнерами

Зеленский: переговоры об ударах западным оружием по России похожи на пинг-понг

Переговоры об ударах Вооруженными силами Украины (ВСУ) западным оружием в глубь территории России похожи на игру в пинг-понг. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

Зеленский прокомментировал призывы к западным партнерам разрешить удары переданным оружием по территории России после начала операции ВСУ в Курской области. Он рассказал, что западные политики избегают разговора на эту тему.

«Олимпиада прошла, а пинг-понг остался», — высказался политик.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники заявила о планах Украины дать США список целей для ударов по России. Также авторы материала подчеркивают, что ранее Киев предоставлял подобный список целей.