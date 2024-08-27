На Западе заявили о планах Украины дать США список целей для ударов по России

Politico: Украина планирует предоставить США список целей для ударов по России

Украина планирует предоставить США список целей для ударов по России, в случае если Вашингтон снимает ограничения на применение дальнобойных вооружений. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

«Министр обороны Украины Рустем Умеров и старший советник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак на этой неделе посетят Вашингтон и планируют представить список администрации [президента США Джо Байдена] в ходе своих обсуждений», — приводит издание слова трех американских источников.

Также авторы материала подчеркивают, что ранее Украина предоставляла подобный список целей. Однако в этот раз он будет «более точечным и детализированным».

15 августа Politico сообщало, что Соединенные Штаты открыты для идеи передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ) высокоточных дальнобойных тактических крылатых ракет JASSM воздушного базирования, однако окончательное решение по этому вопросу не принято. По словам источников, на данный момент вопрос целесообразности и необходимости поставок активно прорабатывается с представителями военного ведомства.