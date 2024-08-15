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19:49, 15 августа 2024Мир

В США допустили передачу Украине более мощного и дальнобойного ракетного оружия

Politico: Белый дом открыт к идее передачи Украине дальнобойных ракет JASSM
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Wikipedia

Соединенные Штаты открыты для идеи передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ) высокоточных дальнобойных тактических крылатых ракет JASSM воздушного базирования, окончательное решение по этому вопросу не принято. Об этом со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников сообщает Politico.

По словам сотрудников Белого дома, на данный момент вопрос целесообразности и необходимости поставок активно прорабатывается с представителями военного ведомства. «По словам представителя администрации, в любом случае для Украины может быть слишком поздно использовать имеющиеся у нее ракеты для нанесения ударов по российским самолетам на их базах, поскольку в мае российские военные вывели свои истребители за пределы досягаемости этих ракет», — объяснили обозреватели газеты.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) заявил, что в скором времени обратится к президенту США Джо Байдену с просьбой разрешить Вооруженным силам Украины передать отставных пилотов НАТО для управления истребителями F-16.

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      Дмитрий Сотак
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