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15:32, 13 августа 2024Мир

В США обратились к Байдену с одной просьбой для ВСУ

Сенатор Грэм попросил Байдена дать ВСУ отставных пилотов для F-16

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) завил, что в скором времени обратиться к президенту США Джо Байдену с просьбой разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) передать отставных пилотов НАТО для управления истребителями F-16. Об этом сообщает журнал Newsweek.

«Таким образом, Киев сможет использовать F-16, переданные ранее союзниками, пока его пилоты проходят обучение», — предложил политик.

Ранее Грэм во время визита в Киев похвалил Владимира Зеленского за нападение ВСУ на Курскую область. По его словам, он рад вылазке украинской армии в регионе, назвав атаку смелой и прекрасной.

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      Максим Габриелян
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