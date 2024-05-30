Италия отказалась отправлять солдат на Украину

Вице-премьер и глава МИД Таяни: Италия не пошлет ни одного солдата на Украину

Италия не пошлет ни одного солдата на территорию Украины. Об этом заявил вице-премьер и глава МИД страны Антонио Таяни в эфире телеканала Rai3.

«Мы не пошлем ни одного итальянского солдата воевать на Украину и не хотим, чтобы военная техника, которую мы отправляем на Украину, использовалась за ее пределами», — отметил Таяни.

Министр иностранных дел подчеркнул, что Италия не находится в состоянии войны с Россией, и поэтому он выступает за использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) итальянского оружия только на украинской территории.

27 мая разрешить Украине бить западным оружием по территории России призвал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он попросил союзников подумать о снятии ограничений на использование переданного Киеву дальнобойного оружия.

Таяни выступил против идеи разрешения ВСУ бить по российской территории с помощью оружия, поставляемого западными странами.