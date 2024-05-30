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13:00, 30 мая 2024Мир

Италия отказалась отправлять солдат на Украину

Вице-премьер и глава МИД Таяни: Италия не пошлет ни одного солдата на Украину
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Jennifer Lorenzini / Reuters

Италия не пошлет ни одного солдата на территорию Украины. Об этом заявил вице-премьер и глава МИД страны Антонио Таяни в эфире телеканала Rai3.

«Мы не пошлем ни одного итальянского солдата воевать на Украину и не хотим, чтобы военная техника, которую мы отправляем на Украину, использовалась за ее пределами», — отметил Таяни.

Министр иностранных дел подчеркнул, что Италия не находится в состоянии войны с Россией, и поэтому он выступает за использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) итальянского оружия только на украинской территории.

27 мая разрешить Украине бить западным оружием по территории России призвал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он попросил союзников подумать о снятии ограничений на использование переданного Киеву дальнобойного оружия.

Таяни выступил против идеи разрешения ВСУ бить по российской территории с помощью оружия, поставляемого западными странами.

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      Лина Пивоварова
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