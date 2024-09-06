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21:26, 6 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский выразил сожаление о невозможности ударить по Кремлю

Зеленский: мне жаль, что Украина не может ударить по Кремлю
СюжетРакетные удары по Украине:
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление, что Киев не может ударить по Кремлю. Об этом пишет издание «РБК-Украина».

Как отметил глава государства, дальнобойное оружие, которое есть у партнеров Украины, может достигать цели на расстоянии около 200 километров. По словам Зеленского, это меньше, чем дистанции, о которых говорил глава МИД Италии Антонио Таяни.

«Когда мы говорим о том, что Италия или кто-то еще боится, что мы будем бить по Кремлю, мне жаль, что мы не можем этого сделать», — добавил глава Украины.

Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что удары армии России по ряду городов Украины вызвали растерянность у Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что теперь политик пытается замять новости об ударах, однако это, по мнению Соскина, не поможет, поскольку «весь мир и так это видит».

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      Марина Совина
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