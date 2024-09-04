На Украине рассказали о реакции Зеленского на удары России

Экс-советник Соскин: удары России по Украине вызвали растерянность у Зеленского

Удары армии России по ряду городов Украины вызвали растерянность у Владимира Зеленского. Об этом бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал на своем YouTube-канале.

По его словам, Зеленский от российских ударов «прямо присел». Он подчеркнул, что теперь политик пытается замять новости об ударах, однако это, по мнению Соскина, не поможет, поскольку «весь мир и так это видит».

«Важна реакция Зеленского — он аж прямо присел. У него стоит задача теперь молчать и постараться Полтаву "смыть", чтобы никто не вспоминал. И Львов "смыть". Были удары в Кривом Роге — это же город Зеленского», — сказал экс-советник.

Ранее Олег Соскин обвинил Владимира Зеленского в ударах по Полтаве и Львову. «Зеленский виноват, его клика виновата, что это все привело к этому», — сказал он.