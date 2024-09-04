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17:35, 4 сентября 2024Бывший СССР

Зеленского назвали виновным в ударах по Полтаве и Львову

Соскин: в ударах по Полтаве и Львову виноват Зеленский
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский виновен в ударах по Полтаве и Львову. Такое заявление сделал бывший советник экс-главы республики Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Видите, только была такая огромнейшая трагедия вчера, Полтава, перед этим же сколько всего плохих событий трагических. Зеленский виноват, его клика виновата, что это все привело к этому», — отметил Соскин.

Он добавил, что на фронте для Украины нет хороших новостей, а попытка атаковать Курскую область захлебнулась. Соскин также возложил на Зеленского вину за удары по Львову, где ВС России уничтожили два украинских истребителя МиГ-29.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что групповой удар ВС России по предприятиям оборонно-промышленного комплекса во Львове снизит боевой потенциал Вооруженных сил Украины.

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      Валентин Карант
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