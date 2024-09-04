Полковник оценил последствия ударов России по объектам во Львове на положение ВСУ

Полковник Матвийчук: удар РФ по ОПК во Львове снизит боевой потенциал ВСУ

Групповой удар Вооруженных сил (ВС) России по предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) во Львове снизит боевой потенциал Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Своей оценкой специалист поделился в беседе с «Лентой.ру».

«[Украина] перевела многие предприятия оборонно-промышленного комплекса на запад, рассчитывая на то, что туда мы не достанем и бить туда не будем. Но сегодня мы показали, что все критические точки ОПК Украины находятся под ударами наших ракет, наших самолетов», — заявил Матвийчук.

Полковник в отставке отметил, что ВС России разрушают комплексы, где собирается, ремонтируется и модернизируется оружие ВСУ.

Тем самым мы выполняем одну из задач — демилитаризация Украины. То есть мы снижаем боевой потенциал Украины в целом Анатолий Матвийчук военный эксперт, полковник в отставке

«Кроме того, на эти предприятия постоянно привозили сборочные модули западные компании. Сегодня, я полагаю, они уже задумаются: везти или не везти комплектующие. Потому что они все равно будут уничтожены», — заключил он.

Ранее российские войска нанесли групповой удар по украинским объектам во Львове. Под удары, по данным Минобороны, попали находящиеся в городе предприятия оборонно-промышленного комплекса.