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12:10, 4 сентября 2024Россия

Минобороны России отчиталось о групповом ударе по объектам во Львове

Минобороны России заявило о групповом ударе по украинским объектам во Львове

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска нанесли групповой удар по украинским объектам в городе Львов. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

При атаках использовалось высокоточное оружие большой дальности, ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), а также гиперзвуковой аэробаллистический комплекс «Кинжал».

Под удары, по данным Минобороны, попали предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которые располагались во Львове. «Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — добавили в оборонном ведомстве.

Утром 4 сентября взрывы произошли во Львове на западе Украины. Сообщалось, что их слышали в районе главного железнодорожного вокзала города. В результате произошедшего в населенном пункте перекрыли несколько улиц.

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      Никита Абрамов
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