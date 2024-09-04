Во Львове прозвучали взрывы

Во Львове на западе Украины прозвучали взрывы

Во Львове на западе Украины прозвучали взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Отмечается, что взрыв произошел в районе главного железнодорожного вокзала. Кроме того, в сообщении канала говорится, что в городе в результате происшествия был перекрыт ряд улиц.

Ранее стало известно, что неизвестные принесли в одну из больниц Львова посылку с противотанковыми минами. Как выяснили специалисты, мины оказались учебными.

Утром среды, 4 сентября, координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев сообщил, что российские войска ударили по аэродрому в Долгинцево вблизи Кривого Рога Днепропетровской области Украины. По его словам, в момент происшествия на аэродроме находился самолет МиГ-29 и большое количество беспилотников с реактивными двигателями.