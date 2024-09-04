«Страна.ua»: в больницу Львова доставили посылку с противотанковыми минами

В одну из больниц Львова доставили посылку с противотанковыми минами, об этом сообщило издание «Страна.ua».

Медицинский персонал и пациенты были эвакуированы. Прибывшие на место специалисты выяснили, что мины были учебными.

Кто и с какой целью принес такую посылку в больницу, в настоящее время выясняют украинские правоохранительные органы.

В июле в Луцке на Украине пьяный военный бросил гранату в водителя автомобиля из-за конфликта. В результате инцидента пострадало пять человек. Военный был задержан, ему грозит до 15 лет тюрьмы.