Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:15, 4 сентября 2024Бывший СССР

В больницу Львова доставили посылку с противотанковыми минами

«Страна.ua»: в больницу Львова доставили посылку с противотанковыми минами

Фото: Lapin Oleksandr / Globallookpress.com

В одну из больниц Львова доставили посылку с противотанковыми минами, об этом сообщило издание «Страна.ua».

Медицинский персонал и пациенты были эвакуированы. Прибывшие на место специалисты выяснили, что мины были учебными.

Кто и с какой целью принес такую посылку в больницу, в настоящее время выясняют украинские правоохранительные органы.

В июле в Луцке на Украине пьяный военный бросил гранату в водителя автомобиля из-за конфликта. В результате инцидента пострадало пять человек. Военный был задержан, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский заявил о планах удерживать территории в Курской области

      В Киеве сгорел очередной автобус ВСУ

      Сбербанк назвал цель мошенников при взломе аккаунтов на «Госуслугах»

      Джиджи Хадид оголила грудь во время фотосессии для модного журнала

      В Раде анонсировали большую перезагрузку правительства Украины уже на этой неделе

      В Раде рассказали о возможной отставке главы МИД Украины

      Умер отец Павла Буре

      Названо число убитых и раненых украинских военных при ударе по Полтаве

      Учительница совратила ученика и устроила с ним 15 сексуальных свиданий

      Экипаж корвета «Гремящий» провел учение по ПВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше