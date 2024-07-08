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20:24, 8 июля 2024Бывший СССР

На Украине пьяный военный бросил гранату в водителя автомобиля

«Страна.ua»: в Луцке пьяный военный бросил гранату в водителя автомобиля

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

В Луцке на Украине пьяный военный бросил гранату в водителя автомобиля из-за конфликта. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел около 21:00 по местному времени 7 июля. Военный в состоянии алкогольного опьянения находился за рулем Volkswagen Golf и вступил в конфликт с водителем другого автомобиля.

«Военный из окна своей машины бросил гранату GHO-1 болгарского производства в сторону автомобиля Volkswagen T4 и покинул место происшествия», — рассказал собеседник издания. Военный задержан, ему грозит до 15 лет тюрьмы. Как сообщается, в результате инцидента пострадало пять человек.

Ранее во Львове псевдовоенный Вооруженных сил Украины угрожал «разорвать на куски» прохожего за просьбу припарковать автомобиль в другом месте.

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      Юрий Леонов
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