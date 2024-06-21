На Украине псевдовоенный ВСУ угрожал разорвать на куски прохожего за просьбу

Во Львове псевдокомбат ВСУ угрожал разорвать на куски прохожего за просьбу

На Украине псевдовоенный угрожал прохожему за просьбу на парковке. Об этом в Telegram сообщило издание «Страна.ua».

По информации журналистов, инцидент произошел во Львове. Мужчина представился командиром батальона 24-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Когда незнакомый человек попросил его перепарковать автомобиль, военный начал угрожать «разорвать на куски» оппонента.

Позднее ситуацию прокомментировали в 24-й бригаде ВСУ. В украинской армии заявили, что устроивший скандал мужчина был уволен с воинской службы еще в 2023 году. При этом он оказался псевдокомбатом — выяснилось, что украинец никогда не занимал офицерскую должность.

Ранее сообщалось, что на Украине около 60 процентов случаев домашнего насилия происходят в семьях военных. Как отмечал глава МВД Украины Игорь Клименко, в стране должным образом не организована психологическая реабилитация вернувшихся с передовой бойцов.