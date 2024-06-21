На Украине псевдовоенный ВСУ угрожал разорвать на куски прохожего за просьбу

На Украине псевдовоенный угрожал прохожему за просьбу на парковке. Об этом в Telegram сообщило издание «Страна.ua».
По информации журналистов, инцидент произошел во Львове. Мужчина представился командиром батальона 24-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Когда незнакомый человек попросил его перепарковать автомобиль, военный начал угрожать «разорвать на куски» оппонента.
Позднее ситуацию прокомментировали в 24-й бригаде ВСУ. В украинской армии заявили, что устроивший скандал мужчина был уволен с воинской службы еще в 2023 году. При этом он оказался псевдокомбатом — выяснилось, что украинец никогда не занимал офицерскую должность.
Ранее сообщалось, что на Украине около 60 процентов случаев домашнего насилия происходят в семьях военных. Как отмечал глава МВД Украины Игорь Клименко, в стране должным образом не организована психологическая реабилитация вернувшихся с передовой бойцов.