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14:28, 21 июня 2024Бывший СССР

На Украине псевдовоенный ВСУ угрожал разорвать на куски прохожего за просьбу

Во Львове псевдокомбат ВСУ угрожал разорвать на куски прохожего за просьбу

Фото: Alina Smutko / Reuters

На Украине псевдовоенный угрожал прохожему за просьбу на парковке. Об этом в Telegram сообщило издание «Страна.ua».

По информации журналистов, инцидент произошел во Львове. Мужчина представился командиром батальона 24-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Когда незнакомый человек попросил его перепарковать автомобиль, военный начал угрожать «разорвать на куски» оппонента.

Позднее ситуацию прокомментировали в 24-й бригаде ВСУ. В украинской армии заявили, что устроивший скандал мужчина был уволен с воинской службы еще в 2023 году. При этом он оказался псевдокомбатом — выяснилось, что украинец никогда не занимал офицерскую должность.

Ранее сообщалось, что на Украине около 60 процентов случаев домашнего насилия происходят в семьях военных. Как отмечал глава МВД Украины Игорь Клименко, в стране должным образом не организована психологическая реабилитация вернувшихся с передовой бойцов.

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      Екатерина Грищенко
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