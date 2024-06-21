На Украине заявили о росте числа случаев домашнего насилия в семьях военных

Глава МВД Украины Клименко: 60 процентов виновников домашнего насилия — военные

На Украине в большинстве случаев домашнего насилия виновниками являются военнослужащие. Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает «Украинская правда».

«Очень большой процент, около 60 процентов [совершающих домашнее насилие] — это военные. И речь идет не только о военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), а обо всех, кто был на фронте», — уточнил глава МВД Украины.

По его словам, на Украине в настоящее время не организована должным образом психологическая реабилитация военных. Клименко отметил, что в настоящее время она находится в «зачаточном состоянии». Это, добавил министр, грозит большими проблемами после завершения конфликта.

Ранее украинский военный заявлял Sky News, что внутренней угрозой для ВСУ являются бойцы с посттравматическим стрессовым расстройством. Он объяснял это тем, что такие солдаты могут причинить вред не только себе, но и другим людям.