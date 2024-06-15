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20:22, 15 июня 2024Бывший СССР

Раскрыта внутренняя угроза ВСУ

Sky News: в рядах ВСУ военные с ПТСР представляют угрозу для других бойцов

Фото: Andriy Andriyenko / AP

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) имеются военные с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), которые представляют угрозу для других бойцов. Внутреннюю угрозу ВСУ раскрыло Sky News.

«Мы можем потерять военнослужащего. У него начнутся проблемы, и он может причинить вред не только себе, но и другим людям», — заявил телеканалу украинский военный.

В материале Sky News отмечается, что ПТСР обнаружено у тысяч украинских военных, однако на лечение отправляются только те, у кого зафиксированы самые серьезные проявления этого расстройства. Остальных же отправляют обратно на фронт, где ситуация с ПТСР у них только ухудшается, представляя опасность для всех окружающих.

В марте издание Telegraph сообщило, что британский наемник Гарри Грегг, служивший в рядах ВСУ, покончил с собой, вернувшись на родину из зоны боевых действий. По словам матери военного, он вернулся с Украины с признаками ПТСР, но семья не смогла ему помочь.

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      Иван Потапов
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