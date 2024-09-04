Подполье сообщило об ударе по аэродрому вблизи Кривого Рога

Подпольщик Лебедев заявил об ударе по аэродрому вблизи Кривого Рога

Российские войска ударили по аэродрому в Долгинцево вблизи Кривого Рога Днепропетровской области Украины, об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

Он сообщил, что удар был нанесен в шесть утра 4 сентября. В этот момент на аэродроме находился самолет МиГ-29 и большое количество беспилотников с реактивными двигателями.

«Обычно с "тревогой" самолеты взлетают, но в этот раз звука взлета не было, но был очень мощный взрыв», — добавил Лебедев. По его информации, вблизи аэродрома также заселили тренирующихся там пилотов и иностранных инструкторов.

Издание «Зеркало недели» незадолго до этого сообщило о взрывах в Кривом Роге на фоне воздушной тревоги.

Ранее ВС России ударили по пункту дислокации Вооруженных сил Украины и иностранных наемников в Запорожье. На место удара приехало множество машин скорой помощи.