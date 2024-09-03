Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:14, 3 сентября 2024Бывший СССР

ВС России ударили по пункту дислокации ВСУ в Запорожье

Рогов: ВС России ударили по пункту дислокации ВСУ и наемников в Запорожье

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России ударили по пункту дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в Запорожье. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, пункт дислокации находился в гостиничном комплексе «Гранд Палас», на место удара приехало множество карет скорой помощи.

Ранее Рогов рассказал об ударах ВСУ по Запорожской области запрещенными боеприпасами. По его словам, под удар кассетными боеприпасами попал левый берег Днепра, в частности Энергодар и село Ивановка.

До этого российские войска нанесли комбинированный удар по ВСУ под Запорожьем. Рогов сообщил, что удар был нанесен на степногорском направлении севернее Каменского, куда ВСУ в последнее время стягивает резервы и военную технику.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      «Последний шанс». Зеленский снова попросит у США согласия на удары по России

      Россияне стали переводить больше денег в одну южноазиатскую страну

      Прибывшего на гидроцикле в Крым украинского диверсанта осудили на 20 лет

      В Германии Мадуро предложили купить российский самолет вместо конфискованного

      Россиянин готовил теракт по заданию спецслужб Украины и получил 16 лет колонии

      В Полтаве прогремели два взрыва

      «Рособоронэкспорт» представит антидроновую ракету в Египте

      Медведица набросилась на мужчину у перекрестка и серьезно покалечила его

      Медведев предостерег МУС от попытки исполнить ордер в отношении Путина

      Раскрыта важная для работодателей информация в резюме

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше