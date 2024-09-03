ВС России ударили по пункту дислокации ВСУ в Запорожье

Рогов: ВС России ударили по пункту дислокации ВСУ и наемников в Запорожье

Вооруженные силы (ВС) России ударили по пункту дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в Запорожье. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, пункт дислокации находился в гостиничном комплексе «Гранд Палас», на место удара приехало множество карет скорой помощи.

Ранее Рогов рассказал об ударах ВСУ по Запорожской области запрещенными боеприпасами. По его словам, под удар кассетными боеприпасами попал левый берег Днепра, в частности Энергодар и село Ивановка.

До этого российские войска нанесли комбинированный удар по ВСУ под Запорожьем. Рогов сообщил, что удар был нанесен на степногорском направлении севернее Каменского, куда ВСУ в последнее время стягивает резервы и военную технику.

