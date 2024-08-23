Российские войска нанесли комбинированный удар по ВСУ под Запорожьем

Рогов: ВС России нанесли комбинированный удар по ВСУ под Запорожьем

Вооруженные силы (ВС) России нанесли комбинированный удар по местам скопления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на степногорском направлении запорожской линии фронта. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, удар был нанесен на степногорском направлении севернее Каменского, куда ВСУ в последнее время стягивает резервы и военную технику. Он добавил, что удары нанесены фронтовой авиацией и артиллерией.

Ранее в находящемся под контролем ВСУ Запорожье прозвучал мощный взрыв. По предварительным данным, его причиной стал ракетный удар по скоплению живой силы и техники ВСУ.

До этого Рогов сообщал об активизации ВС России в Запорожской области и нанесении ударов по позициям украинской армии на степногорском направлении. По его словам, российская артиллерия и авиация выбивают в первую очередь радиолокационные станции, предназначенные для контрбатарейной борьбы, и артиллерию ВСУ.