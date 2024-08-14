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11:33, 14 августа 2024Бывший СССР

Стало известно об активизации российских военных в Запорожской области

Рогов: ВС РФ активизировались на степногорском направлении в Запорожской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные активизировались в Запорожской области. Об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает ТАСС.

По его словам, армия России наносит удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на степногорском направлении. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов добавил, что на всем участке передовой в Запорожской области инициатива находится на стороне Вооруженных сил (ВС) РФ.

«В районе Пятихаток и севернее этого населенного пункта наша артиллерия и авиация выбивают врага, в первую очередь радиолокационные станции (РЛС), предназначенные для контрбатарейной борьбы, и артиллерию противника, а также обычные РЛС», — рассказал Рогов.

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      Екатерина Грищенко
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