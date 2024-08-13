В ДНР сообщили о продвижении российских военных в районе Константиновки

Кимаковский: ВС РФ продвинулись на несколько километров в районе Константиновки

Вооруженные силы (ВС) России существенно продвинулись в районе Константиновки Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

«У нас существенные улучшения в районе Константиновки. (...) Наши ребята продвинулись на несколько километров», — отметил Кимаковский.

Советник главы ДНР также рассказал, что российские военные закрепились у Карловского водохранилища под Донецком. Он добавил, что на всей линии фронта в республике армия России ведет успешные штурмовые действия.

12 августа стало известно об окружении российскими военнослужащими группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на торецком направлении. Также сообщалось о продвижении ВС РФ на покровском и угледарском направлениях.