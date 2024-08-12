В ДНР сообщили об окружении группировки ВСУ на торецком направлении

Кимаковский: ВСУ попали в оперативное окружение на торецком направлении

Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) попала в оперативное окружение на торецком направлении. Об этом в эфире «Соловьев Live» сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

«В оперативном окружении между Нью-Йорком и Торецком находится уже небольшая группировка [ВСУ], которая находится под постоянным огневым контролем», — уточнил Кимаковский.

Советник главы ДНР также отметил существенные успехи российских военных на всей линии фронта. Он рассказал о продвижении армии РФ на покровском и угледарском направлениях.

Ранее Кимаковский предсказал главный летний успех Вооруженных сил (ВС) России. По его словам, так можно будет назвать взятие под контроль Торецка российскими военными. Советник главы ДНР добавил, что это может произойти в ближайшее время.