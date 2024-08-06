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15:35, 6 августа 2024Бывший СССР

В ДНР предсказали главный летний успех ВС России на фронте

Советник главы ДНР Кимаковский: освобождение Торецка станет успехом лета

Фото: Александр Река / ТАСС

В ближайшее время Вооруженные силы (ВС) России могут взять Торецк под контроль, это будет «успех лета». Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

«На этом направлении очень серьезно мы противника двигаем, в день иногда получается пройти километры расстояния в районе Торецка. Я думаю, что в ближайшее время мы будем слышать о серьезных боях в самом городе», — сказал он.

По его мнению, в ближайшее время ВС России возьмут под контроль Торецк, потому что он штурмуется не в лоб, а с двух сторон. Таким образом украинскую армию зажимают в клещи.

Ранее военные Вооруженные силы Украины объяснили причины потери контроля под Торецком. Бригада украинской армии не была готова к обороне из-за незнания местности и медленного реагирования командования на возникающие угрозы.

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      Илья Таксюр
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