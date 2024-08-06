NYT: ВСУ не смогли удержаться под Торецком из-за незнания местности военными

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли удержаться под Торецком из-за незнания местности бойцами. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на украинских солдат.

Украинские военные объяснили, что командование ВСУ провело ротацию, в рамках которой под Торецк была отправлена 41-я бригада ВС страны. При этом находившуюся долгое время на позициях у данного населенного пункта 24-ю бригаду перевели в район Часова Яра.

Как рассказали изданию украинские военнослужащие, почти сразу стало понятно, что 41-я бригада ВСУ не готова к обороне Торецка из-за незнания местности и медленного реагирования командования на возникающие угрозы. Это, а также «бессмысленные приказы» руководства бригады, привело к потерям у украинской армии. В 41-й бригаде признали, что в итоге позиции под Торецком «пали за считанные дни».

Ранее депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая заявляла, что ВСУ не готовы к обороне Торецка и Новгородского в Донецкой народной республике. Она уточняла, что в Торецке отсутствуют фортификации, кроме того, у бойцов отмечаются проблемы с системами радиоэлектронной борьбы.