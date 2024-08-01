Депутат Рады Безуглая: ВСУ не готовы к обороне в районе Торецка и Новгородского

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не готовы к обороне в районе Торецка и Новгородского (украинские названия населенных пунктов — Дзержинск и Нью-Йорк) в Донецкой народной республике (ДНР) на случай наступления российских войск. Слабые места ВСУ озвучила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в Telegram-канале.

По словам парламентария, накануне она посетила Торецк. «Город к обороне не готов, фортификаций внутри нет совсем. Вокруг Торецка отдельные несистемные фортификации», — написала она.

Также Безуглая отметила, что в этом районе у украинских военнослужащих наблюдаются проблемы с системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Аналогичная ситуация сейчас и в Нью-Йорке.

Депутат считает, что ответственность за плохую подготовку к российскому наступлению следует возложить на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Ранее Сырского обвинили в том, что он целенаправленно ослабляет десантно-штурмовые войска Украины и предпринимает попытку превратить их в пехоту. При этом военнослужащих из этих войск отправляют на самые сложные направления.