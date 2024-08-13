Российские военные закрепились у водохранилища в ДНР

Кимаковский: российские войска закрепились у карловского водохранилища в ДНР

Российские военные закрепились у Карловского водохранилища под Донецком. Об этом советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский сообщил в эфире Первого канала.

По его словам, по всей линии фронта в ДНР также отмечаются успешные штурмовые действия российских войск.

13 августа в Минобороны РФ сообщали, что Вооруженные силы России взяли под контроль село Лисичное в ДНР. За день до этого стало известно, что российские военные взяли под контроль кварталы города Красногоровка в регионе.