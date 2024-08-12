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19:11, 12 августа 2024Россия

Минобороны России сообщило о взятии под контроль кварталов города в зоне СВО

Минобороны: ВС России взяла под контроль городские кварталы Красногоровки в ДНР

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль городские кварталы Красногоровки Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщили в российском Минобороны.

В ведомстве добавили, что также продолжается зачистка от бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенных пунктов Ивановка, Сергеевка, Макеевка, Кирово, Артемово и Желанное в зоне специальной военной операции (СВО).

Помимо этого, 12 августа российские войска взяли под контроль село Лисичное. В Минобороны подчеркнули, что Россия удерживает инициативу на донецком направлении, «успешно взламывая оборону противника».

Ранее в ведомстве отчитались, что за неделю 3 по 9 августа подразделения российской группировки войск «Центр» также установили контроль над Тимофеевкой, Новоселовкой Первой и Веселым. Помимо этого, бойцы нанесли поражение формированиям нескольких бригад ВСУ, а также отразили 22 контратаки. За неделю Киев потерял в зоне ответственности группировки до 2520 военнослужащих.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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