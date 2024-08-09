В Минобороны России назвали взятые под контроль в зоне СВО населенные пункты за неделю

Минобороны: за неделю Россия взяла под контроль три населенных пункта в ДНР

За минувшую неделю подразделения российской группировки войск «Центр» взяли под контроль три населенных пункта Донецкой народной республики (ДНР): Тимофеевка, Новоселова первая и Веселое. Их названия сообщили в Минобороны России в ходе брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

В ведомстве добавили, что бойцы «Центра» нанесли поражение формированиям танковой, пехотной, пяти механизированных и двух штурмовых бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также двух бригад территориальной обороны и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции республики. Помимо этого, отражены 22 контратаки украинских подразделений.

По данным Минобороны России, за неделю ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки «Центр» до 2520-ти военнослужащих, два танка, 27 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также пять произведенных в США бронетранспортеров М113 и 17 боевых бронемашин, в том числе две американские Bradley и немецкую Marder.