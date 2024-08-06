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10:39, 6 августа 2024Россия

В Минобороны ответили на вопрос о сроках окончания СВО

Замглавы ГВПУ Минобороны Алаудинов: СВО закончится в 2024 году победой России

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Специальная военная операция (СВО) на Украине закончится в 2024 году победой России. Так на вопрос о сроках окончания СВО ответил замглавы Главного военно-политического управления (ГВПУ) Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов, его слова приводит ТАСС.

Алаудинов отметил, что ответ на этот вопрос — однозначный. «В этом году мы этот вопрос, по СВО, закроем», — сообщил замглавы ГВПУ.

При этом зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что СВО не закончится с поражением Украины. По словам политика, после того как Киев «подпишет бумаги», примет поражение и во главе страны встанет умеренный политический режим, военные действия не закончатся, так как позже радикалы вновь вернутся к власти.

Ранее Апти Алаудинов оценил безвозвратные потери ВСУ в ходе СВО.

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      Марк Леонов
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