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21:10, 29 июля 2024Россия

Алаудинов оценил безвозвратные потери ВСУ в ходе спецоперации

Алаудинов: безвозвратные потери ВСУ в ходе СВО превысили 700 тысяч человек

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Командир отряда спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала «Соловьев Live» оценил безвозвратные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе специальной военной операции. По его словам, они превысили 700 тысяч человек.

«Украинская же сторона сегодня уже, наверное, мы можем сказать, что за 600 тысяч — это было еще в начале этого года, уже, наверное, за 700 тысяч безвозвратно потеряла», — уточнил офицер.

Алаудинов назвал подобные потери со стороны ВСУ беспрецедентными.

Ранее командир спецназа «Ахмат» сообщил о том, что украинские военные не смогли удержать первую линию укреплений в районе агломерации СлавянскКраматорск.

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      Марина Совина
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