Алаудинов: безвозвратные потери ВСУ в ходе СВО превысили 700 тысяч человек

Командир отряда спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала «Соловьев Live» оценил безвозвратные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе специальной военной операции. По его словам, они превысили 700 тысяч человек.

«Украинская же сторона сегодня уже, наверное, мы можем сказать, что за 600 тысяч — это было еще в начале этого года, уже, наверное, за 700 тысяч безвозвратно потеряла», — уточнил офицер.

Алаудинов назвал подобные потери со стороны ВСУ беспрецедентными.

Ранее командир спецназа «Ахмат» сообщил о том, что украинские военные не смогли удержать первую линию укреплений в районе агломерации Славянск — Краматорск.