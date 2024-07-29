Стало известно о потере ВСУ первой линии укреплений в районе Славянска

Алаудинов: ВСУ полностью утратили первую линию укреплений в районе Славянска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли удержать первую линию укреплений в районе агломерации Славянск — Краматорск. Об этом сообщил ТАСС командир отряда спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.

«Когда вся линия стоит твердо и нет варианта никаким образом ни обойти с фланга, ни зайти в тыл, всегда бывает тяжело сделать эту лазейку для остальных сил и средств. В данном случае получается, [что] по всей линии подразделения Минобороны продвигаются. Первая линия их укрепов полностью для них (для ВСУ — прим. «Ленты.ру») утеряна», — передает агентство слова Алаудинова.

Командир отряда спецназа «Ахмат» уточнил, что у российских военных появилось пространство для осуществления маневров в разных направлениях. В том числе речь идет о раздергивании ВСУ и выбивании украинских военных со всех занятых ими позиций.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили склад ВСУ в Краматорске. Удар по объекту попал на видео. Для его поражения был задействован расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М».