Уничтожение российскими военными склада ВСУ в Краматорске попало на видео

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения склада ВСУ в Краматорске

Российские военные уничтожили в Донецкой народной республике (ДНР) склад ракетно-артиллерийского оружия Вооруженных сил Украины (ВСУ). Момент удара по объекту попал на видео, кадры опубликовало Минобороны России в Telegram.

По данным ведомства, пораженный склад ВСУ находился в Краматорске. Для его уничтожения армия России применила расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М».

«В результате ракетного удара уничтожены: пусковая установка РСЗО HIMARS, пять единиц реактивных систем залпового огня "Град", пять танков и до десяти боевых бронированных машин ВСУ», — рассказали в Минобороны России.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщал об ударе российских военных по месту сосредоточения солдат и техники Вооруженных сил Украины. Он был нанесен корректируемыми авиационными бомбами в районе поселка Купянск-Узловой Харьковской области.